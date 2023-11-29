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Виллы в Верхняя Гаронна, Франция

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1 объект найдено
Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Площадь 3 100 м²
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
€1,49 млн
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Параметры недвижимости в Верхняя Гаронна, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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