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Дома в Верхняя Гаронна, Франция

замки
3
10 объектов найдено
Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Площадь 3 100 м²
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
€1,49 млн
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Дом 15 комнат в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 15 комнат
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 15
Площадь 580 м²
Цена по запросу
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Дом 3 спальни с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 5
Площадь 85 м²
Цена по запросу
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Дом 7 спален с видеонаблюдением, с сауной, с барбекю в Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 7 спален с видеонаблюдением, с сауной, с барбекю
Bagneres-de-Luchon, Франция
Комнаты 11
Площадь 330 м²
В самом центре курортного города Баньер-де-Люшон, недалеко от всех удобств, красивый дом пл…
Цена по запросу
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Замок с террасой в Тулуза, Франция
Замок с террасой
Тулуза, Франция
Франция регион Окситания, г.Тулуза   Замок 19 века на берегу реки Гаронн…
€2,10 млн
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Замок в Тулуза, Франция
Замок
Тулуза, Франция
Площадь 750 м²
Франция, г.Тулуза   Замок 19 века   Элегантный замок 19 век…
€1,56 млн
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Дом 7 спален с парковкой, с камином, с бильярдным столом в Метрополия Франции, Франция
Дом 7 спален с парковкой, с камином, с бильярдным столом
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Количество этажей 3
Вилла, разделенная на три квартиры Идеально для инвестиций, хорошая рентабельность и возм…
€699,000
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Шале 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Тулуза, Франция
Шале 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 1 400 м²
Старинное шато расположено недалеко от Тулузы, Франция. Шато площадью 1400 кв.м состоит из о…
€2,80 млн
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Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Тулуза, Франция
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тулуза, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 200 м²
Шикарное шато расположено в Тулузе, Франция. Исключительная резиденция XIX века расположена …
€2,95 млн
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Дом 7 спален с мебелью, с садом, с инфраструктурой в Тулуза, Франция
Дом 7 спален с мебелью, с садом, с инфраструктурой
Тулуза, Франция
Количество спален 7
Площадь 340 м²
Великолепное старинное шато в 30 минутах езды от Тулузы. Резиденция занимает площадь равную …
€880,000
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Параметры недвижимости в Верхняя Гаронна, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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