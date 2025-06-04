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Квартиры-студии в Жиронде, Франция

Бордо
23
Cenon
3
Talence
6
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23 объекта найдено
Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
| Студия
$263,514
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$101,194
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$99,031
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Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Этаж 1
Описание общежития :10 минут от кампуса Бастиды и университетского района Бордо IV, студенче…
$84,575
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$101,422
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Студия
$197,949
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Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$84,234
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
| Студия
$228,683
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$94,250
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
| Студия
$93,795
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$99,031
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$103,584
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 1
| Студия
$238,130
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Студия 1 спальня в Cenon, Франция
Студия 1 спальня
Cenon, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В самом сердце университетского района Ла-Бастид студенческая жилплощадь находится всего в н…
$95,730
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Студия
$92,771
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
| Студия
$273,759
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
| Студия
$276,946
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
| Студия
$211,153
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Студия 1 спальня в Talence, Франция
Студия 1 спальня
Talence, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города и недалеко от автобусных маршруто…
$103,584
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
| Студия
$213,885
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Студия
$243,936
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 5
| Студия
$100,397
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Студия 1 спальня в Бордо, Франция
Студия 1 спальня
Бордо, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$242,456
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