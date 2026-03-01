Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Ferney Voltaire, Франция

1 объект найдено
Замок 8 спален в 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Замок 8 спален
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Франция
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
$14,93 млн
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
