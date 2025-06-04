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Жильё в Hoenheim, Франция

квартиры
53
53 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Hoenheim, Франция
Квартира 1 спальня
Hoenheim, Франция
Количество спален 1
| Апартаменты
$151,393
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
| Апартаменты
$280,609
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$251,488
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$247,785
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$218,463
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Этаж 3
| Апартаменты
$270,102
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
Этаж 1
| Апартаменты
$393,393
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
| Апартаменты
$404,321
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$246,585
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Квартира 1 спальня в Hoenheim, Франция
Квартира 1 спальня
Hoenheim, Франция
Количество спален 1
| Апартаменты
$204,437
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$185,839
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Этаж 3
| Апартаменты
$199,850
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$276,491
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
| Апартаменты
$401,817
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$224,067
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$169,427
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Квартира 1 спальня в Hoenheim, Франция
Квартира 1 спальня
Hoenheim, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$162,622
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$260,669
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
| Апартаменты
$327,828
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
| Апартаменты
$245,529
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$180,135
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
| Апартаменты
$346,496
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$264,539
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Этаж 3
| Апартаменты
$272,704
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
Этаж 1
| Апартаменты
$391,231
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
| Апартаменты
$281,955
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Этаж 1
| Апартаменты
$264,539
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$196,446
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
| Апартаменты
$276,263
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Квартира 1 спальня в Hoenheim, Франция
Квартира 1 спальня
Hoenheim, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$160,320
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