Дома с бассейном в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

Oulu sub region
40
Raahe sub region
29
Оулу
28
Раахе
22
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Haukipudas, Финляндия
Дом 5 комнат
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$466,727
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Karinkanta, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Karinkanta, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,405
