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Дома в Оулунсало, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 6 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,250
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 5 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,269
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Дом 4 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$345,058
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
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