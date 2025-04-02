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Дома в Сийкайоки, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Raahen seutukunta, Финляндия
Дом 7 комнат
Raahen seutukunta, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$215,272
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Raahen seutukunta, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Raahen seutukunta, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$425,931
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Raahen seutukunta, Финляндия
Дом 4 комнаты
Raahen seutukunta, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$57,213
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Сийкайоки, Финляндия

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