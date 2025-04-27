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Коттеджи в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ваала, Финляндия
Коттедж 1 комната
Ваала, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,427
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 комнаты в Raahe sub region, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Raahe sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$425,931
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

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