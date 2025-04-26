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Дома с террасой в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

Oulu sub region
26
Оулу
22
Raahe sub region
22
Раахе
18
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9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
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$255,879
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
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$374,152
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
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$656,439
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
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$133,154
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 6 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,713
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 5 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$363,113
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$358,231
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Оулунсало, Финляндия
Дом 4 комнаты
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$363,917
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$455,116
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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