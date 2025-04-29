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ID ПРОЕКТА: ЕГА-102 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: от 15% первоначального взноса и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до момента сдачи объекта РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Сохна Расстояние до моря -200М Расстояние до Каира - 130 км Аэропорт Каира - 105 км В НАЛИЧИИ КВАРТИРА ТИПЫ: 1+1 - 59 м² - 76 000 ев…
ИДЕНТИФИКАТОР ПРОЕКТА:
EGA-101
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
от 15% первоначального взноса и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до сдачи
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Сохна
Расстояние до моря -200M
Расстояние до Каира - 130km
Аэропорт Каира - 105km
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
Рестор…