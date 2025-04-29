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Продажа новостроек в Суэце

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Многоквартирный жилой дом 2 room egypt
Многоквартирный жилой дом 2 room egypt
Суэц, Египет
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
320300, 03,0
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Многоквартирный жилой дом 2 room
Многоквартирный жилой дом 2 room
Суэц, Египет
от
$64,984
Агентство
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Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with sea and pool view, Ai
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with sea and pool view, Ai
Суэц, Египет
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
ID ПРОЕКТА: ЕГА-102   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: от 15% первоначального взноса и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до момента сдачи объекта  РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Сохна Расстояние до моря -200М Расстояние до Каира - 130 км Аэропорт Каира - 105 км   В НАЛИЧИИ КВАРТИРА ТИПЫ: 1+1 - 59 м² - 76 000 ев…
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Бизнес-центр Restaurant in MAll with sea and Beauty view, A
Бизнес-центр Restaurant in MAll with sea and Beauty view, A
Суэц, Египет
Цена по запросу
Год сдачи 2026
ИДЕНТИФИКАТОР ПРОЕКТА: EGA-101   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: от 15% первоначального взноса и оставшаяся сумма в рассрочку без доплат до сдачи    РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Сохна Расстояние до моря -200M Расстояние до Каира - 130km Аэропорт Каира - 105km   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: Рестор…
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