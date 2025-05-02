Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. La Romana
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в La Romana, Доминиканская Республика

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
Оставить заявку
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти