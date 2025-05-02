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Виллы с бассейном в La Romana, Доминиканская Республика

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10 объектов найдено
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 154 м²
Уже более 5 десятилетий Casa de Campo Resort & Villas находится на вершине многих списков на…
$3,99 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Создан удостоенным наград архитектором Франком ОртегойЭта роскошная вилла в современном стил…
$3,50 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Один из них - перепродажа в Каса-де-Кампо с потрясающим видом на озеро и гольф. Эта недвижим…
$2,40 млн
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Вилла в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Он состоит из 33 вилл, каждая из которых расположена на участках площадью около 600 квадратн…
$450,000
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 531 м²
Вилла в эксклюзивном Каса-де-Кампо величественно появляется среди пышной растительности, кот…
$5,85 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 026 м²
Предназначен для большого фойе, в основном главная гостиная с потолком двойной высоты, кабин…
$3,80 млн
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Лучи солнца, которые просачиваются через пальмы, тропические кокосы для ваших коктейлей в ба…
Цена по запросу
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Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Вилла расположена в Cajuiles Casa de Campo. Аренда от 800 до 2500 долларов в зависимости от …
$2,500
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Вилла 7 комнат в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Поднимите свой образ жизни на изысканно спроектированной вилле, расположенной на первой лунк…
$7,00 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 389 м²
Ваша семья будет иметь все в нескольких минутах ходьбы в этом жилье, расположенном в центре.…
$1,90 млн
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Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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