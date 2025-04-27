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Квартиры с гаражом в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
93
Игуэй
139
Баваро
20
San Rafael del Yuma
16
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 мин от международного аэропорта Пунта-Кана13 минут до ближайших пляжей1 мин. до центра Пу…
$149,150
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Единственный проект такого рода в Кап-Кане.Там, где вы можете насладиться атмосферой спокойс…
$189,000
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Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
В проекте 40 роскошных вилл с двумя различными моделями открытого и яркого современного диза…
$498,000
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Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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