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Квартиры с террасой в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
93
Игуэй
139
Баваро
20
San Rafael del Yuma
16
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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательный 1 спальный лофт на продажу с частным джакузи!Если вы ищете современное, шикар…
$190,000
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Le Nid - высококлассная жилая застройка, расположенная в самом сердце Байяхибе, Доминиканска…
$110,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Makai Residences - Резюме для покупателей квартир Местоположение и разработчикРасположен в К…
$273,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Эта жилая башня сочетает в себе хорошую архитектуру, управление пространством, материальност…
$455,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
12 мин от международного аэропорта Пунта-Кана13 минут до ближайших пляжей1 мин. до центра Пу…
$149,150
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Проект представляет собой уникальную возможность отметить до и после в одном из самых парадо…
$238,350
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Единственный проект такого рода в Кап-Кане.Там, где вы можете насладиться атмосферой спокойс…
$189,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Беспрецедентное развитие элитной недвижимости в центре Баваро, Пунта-Кана, которое улучшает …
$269,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Вдохновленный пальмами, свежий ветер, который переплетает его прекрасные листья, море и его …
$190,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Уютная 2-комнатная квартира с пикуцци Эта уютная квартира находится внутри одного из лучших…
$270,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
угрозы Кондиционирование воздухапомещенныйлифтБалконКамеры безопасностигимнсадлоббиМини-го…
$480,000
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Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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