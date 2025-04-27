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Квартиры с бассейном в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
93
Игуэй
139
Баваро
20
San Rafael del Yuma
16
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112 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
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$989,000
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Квартира 1 комната в Friusa, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
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$82,200
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Квартира 2 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Расположенный в самом сердце Баваро и в нескольких шагах от пляжа, этот пышный и эксклюзивны…
$233,025
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
В бухте Кана белые песчаные пляжи гармонично переплетаются с престижным полем для гольфа, и …
$215,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этот проект будет иметь бассейн, игровую площадку, тренажерный зал, ресторан, лобби, поле дл…
$366,650
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Очаровательный 1 спальный лофт на продажу с частным джакузи!Если вы ищете современное, шикар…
$190,000
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Квартира 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 028 м²
Этаж 15/15
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,84 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 5/2
Великолепный пентхаус в самом символическом кондоминиуме в Пунта-Кане, Cana Rock, в Hard Roc…
$570,199
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$580,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Жилой проект, расположенный в Vista Cana, который переопределяет концепцию дома, состоит из …
$97,344
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Квартира 1 спальня в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Погрузитесь в фантастический роскошный курорт, расположенный в тропическом раю Байахибе в До…
$141,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот Porject - авангардная архитектурная работа, разработанная удостоенными наград.Испанская…
$440,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Это туристический жилой комплекс, стратегически расположенный между проспектами Авенидас Юни…
$127,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Красивые апартаменты с 1 и 2 спальнями- Зона прачечной- Газебос- Бассейн для детей и взрослы…
$65,000
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
удобства Кондиционер лифт Балкон BBQ Камеры видеонаблюдения гимн джакузи сад лобби Бассейн …
$493,500
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$550,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Архитектура с современным и сложным изогнутым дизайном, который делает LIV в Кап-Кане одним …
$346,500
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Откройте для себя озера Ривьера, эксклюзивное развитие в самом сердце Кап-Каны, где роскошь …
$275,000
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Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этот проект предлагает 24 элегантно оформленные виллы, сочетающие современный стиль с функци…
$279,500
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Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/3
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$895,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Bavaro, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Bavaro, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Интимный и естественныйИнновационная концепция идеально подходит для инвестиций, которая инт…
$340,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этот удивительный эксклюзивный жилой проект предназначен для сочетания роскоши, природы и из…
$469,000
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Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус в самом символическом кондоминиуме в Пунта-Кане, Cana Rock, в Hard Roc…
$500,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Очаровательная квартира в Лас-Канас - Кап-КанаПостроенная в одном из лучших районов Кап-Каны…
$390,000
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Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 4/4
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$750,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
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$195,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
В Atlántida есть 534 квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, предназначенные для сочетания современно…
$520,000
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Проект будет расположен в DOWNTOWN PUNTA CANA, состоит из трех блоков 4 уровней с просторным…
$140,836
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Квартира 1 спальня в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
угрозыВы найдете широкий спектр удобств, включая:4 Капри размером с внешние инструментыПрост…
$118,200
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Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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