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Дома с садом в Игуэе, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
47
Friusa
16
Баваро
13
Верон
5
6 объектов найдено
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
ОПИСАНИЕНаша Вилла Мар и Соль предлагает уникальную инвестиционную возможность с красивым со…
$1,10 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недавно доставленная вилла в аренду в проекте Primavera II, в 5 минутах от центра города Пун…
$125,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь жизнью в исключительной и привилегированной среде, где природа выступает в кач…
$1,50 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Шагните в небесный уголок, где спокойствие и выборы танцуют в полной гармонии.Levätä Villas …
$268,900
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Это закрытый жилой проект, состоящий из 48 независимых вилл, расположенных в туристическом р…
$189,500
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Типы недвижимости в Игуэе

виллы

Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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