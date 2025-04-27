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Дома с бассейном в Игуэе, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
47
Friusa
16
Баваро
13
Верон
5
70 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 11 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 714 м²
Этаж 2/2
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$5,20 млн
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 2/2
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$995,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 093 м²
Этаж 3/3
Невероятная трехэтажная вилла, в лучшем районе во всей Доминикане, куда многие знаменитости …
$2,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 640 м²
Этаж 2/2
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$3,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла, полностью меблирована от кровати до ложки, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1…
$780,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 270 м²
Удобства:1, 2 и 3 спальни1 и 2 ванные комнатыДоступ ко всем удобствам Cap CanaКлиент может и…
$524,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 432 м²
ОПИСАНИЕНаша Вилла Мар и Соль предлагает уникальную инвестиционную возможность с красивым со…
$1,10 млн
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Дом 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 1/1
Этот потрясающий новый дом, готовый к заселению, имеет 151 квадратный метр жилой площади, 3 …
$189,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 110 м²
Этаж 1/1
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$11,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 2/2
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$500,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 7 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/2
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$8,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Доступный двухэтажный таунхаус с 2 спальнями в солнечной Пунта-Кане. Насладитесь отдыхом на …
$149,900
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 815 м²
Познакомьтесь с впечатляющей коллекцией роскошных вилл с захватывающими пространствами, чтоб…
$3,10 млн
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Вилла в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла
Баваро, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
В нескольких минутах от Макао На пляже вы найдете этот уникальный проект в своем стиле, сост…
$399,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Недавно доставленная вилла в аренду в проекте Primavera II, в 5 минутах от центра города Пун…
$125,000
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Дом 4 комнаты в Friusa, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Friusa, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
Доступный частный дом с 3 спальнями в закрытом поселке, 2 этажа, в солнечной Пунта-Кане. При…
$195,000
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Обзор проекта: Частная вилла в Пунта-Кане имеет 3 и 4-комнатные номера с 3,5 ванными комната…
$364,510
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Дом 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 418 м²
Этаж 1/2
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$1,90 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$700,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 8 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 991 м²
Этаж 1/2
Этот великолепный отель расположен рядом с пляжным клубом Caleton и отелем Eden Roc, на есте…
$8,00 млн
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Вилла:1-й уровень + 2-й уровень: 202 М2Терраса: 18 М2460 000 $1-й этаж:Гостиная комнатаОбеде…
$460,000
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 1/2
$247,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Этот потрясающий односе…
$1,10 млн
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Удивительный недорогой дом с 4 спальнями в самом центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в…
$299,000
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Вилла 6 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 095 м²
Этаж 3/3
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$2,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/2
Насладитесь роскошной жизнью в Пунта-Кане, Доминиканская Республика. Эта потрясающая вилла н…
$354,900
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
$195,000
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Дом 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Удивительный недорогой дом с тремя спальнями в центре Пунта-Каны, в 10 минутах от пляжа, в 8…
$275,000
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Дом 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Дом 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$249,900
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Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Сопротивления - _В самом посещаемом туристическом направлении в Карибском бассейне, в компле…
$210,000
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Типы недвижимости в Игуэе

виллы

Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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