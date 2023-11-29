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Виллы в Загреб, Хорватия
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17 объектов найдено
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Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
4
600 м²
www.biliskov.com ID: 13760 Пантовчак Роскошная отдельная вилла площадью 600м2, построенна…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
65 м²
www.bliskov.com ID: 13717 Горня Кустосия - новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная квар…
€183,204
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Вилла 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
1
49 м²
www.bliskov.com ID: 13718 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная двухкомнатная кварти…
€141,056
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
77 м²
www.bliskov.com ID: 13719 Горня Кустосия-новостройка Хорошая, уютная трехкомнатная кварти…
€214,340
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Вилла 7 комнат
Загреб, Хорватия
7
3
430 м²
€1,10 млн
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Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
3
423 м²
Субсосед, городская вилла с бассейном и сауной Красивая современная семейная вилла площадью…
€930,000
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Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
3
423 м²
Субсосед, городская вилла с бассейном и сауной Красивая современная семейная вилла площадью…
€1,23 млн
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Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
2
266 м²
Загреб, Борчец Частный дом с бассейном 266 м2 жилой площади, в два этажа, на земельном учас…
€450,000
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Вилла 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
400 м²
Салат, Сребрняк Отдельностоящая городская вилла 400 м2 на участке 700 м2, построенная в 202…
€2,20 млн
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Вилла 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
532 м²
Нарушение Красивая вилла общей площадью 532м2, построенная в 1994 году. на участке 2800м2. …
€980,000
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
2
185 м²
Максимир, иорданец Прекрасная трехкомнатная квартира 185 м2 НКП на втором этаже благоустрое…
€880,000
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Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
3
152 м²
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира жилой площадью 139,34 м2 на первом этаже …
€664,367
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Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
118 м²
Максимир, Горни Буковац Четырехкомнатная квартира жилой площадью 106,48 м2 на втором этаже …
€516,285
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
82 м²
Максимир, Горни Буковац Трехкомнатная квартира жилой площадью 63,48 м2 на первом этаже стро…
€329,619
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Вилла 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
1
99 м²
Максимир, Горни Буковац Трехкомнатная квартира жилой площадью 73,50 м2 на первом этаже стро…
€387,965
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Вилла 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
2
137 м²
Максимир, Рим Роскошная четырехкомнатная квартира общей площадью 137,46 м2 на первом этаже …
€479,000
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Вилла 4 комнаты с Spalni
Загреб, Хорватия
4
4
425 м²
Пантовчак Роскошная и современная семейная вилла с бассейном общей жилой площадью 425 м2, н…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия
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