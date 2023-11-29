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Земельные участки в Загреб, Хорватия

75 объектов найдено
Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13779 Микуличи Участок под застройку 600 м2. Он имеет правильную фо…
€65,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 4 501 м²
www.biliskov.com  ID: 13705 Зитняк, Струге Участок под застройку площадью 4501 м2 правильн…
€250,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Площадь 14 016 м²
SALE, ZAGRE-BLATO, BUILDING LAND FOR INDUSTRIAL COMMERCIAL PURPOSES, 14,016m2 We present an …
€1,45 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 9 745 м²
SALE, BUILDING LAND IN M1 ZONE 9,745m2, ZAGREB-JANKOMIR-KOVINSKA! For sale is a building plo…
€1,20 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
Площадь 1 371 м²
I26625 Vida Ročića NN
€110,000
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Земельные участки с bus, с Fenced в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus, с Fenced
Загреб, Хорватия
Площадь 3 856 м²
I26620 Prišlinova
€400,001
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 493 м²
www.biliskov.com  ID: 13635 Максимир, Кватрич Участок под застройку 493м2 в очень хорошем …
€1,000,000
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Земельные участки в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
Площадь 4 868 м²
www.biliskov.com  ID: 13623 Брезовица, Земля под застройку Участок под застройку правильно…
€179,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 830 м²
www.biliskov.com  ID: 13617 Шестидесятые Земельный участок площадью 830,00 м2, из них окол…
€240,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Площадь 3 643 м²
FOR SALE, AGRICULTURAL PLOT 3,643 m2, NEAR THE PLITVICE MOTEL, ZAGREB – BYPASS Extremely int…
€127,505
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Земельные участки с подведенным электричеством в Lucko, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Lucko, Хорватия
Площадь 12 092 м²
I26510 Stupničke Šipkovine
€1,45 млн
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 971 м²
www.biliskov.com  ID: 13547 Горня Кустосия Участок под застройку 1971 м2 с домом, построен…
€220,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 303 м²
www.biliskov.com  ID: 13545 Горне Врапче Отдельностоящий дом площадью 101 м2 на участке 30…
€89,000
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Земельные участки в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
Площадь 4 402 м²
www.biliskov.com  ID: 13529 возражающий Земля под промышленную застройку площадью 4.402,00…
€525,000
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Земельные участки с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 2 783 м²
I26389 Расточка
€499,800
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 6 140 м²
www.biliskov.com  ID: 13511 Сосед, Стеньевец Земельный участок под застройку площадью 6140…
€500,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 6 267 м²
www.biliskov.com  ID: 13512 Новый Загреб, Св. Клара Земельный участок под застройку площад…
€360,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 6 000 м²
www.biliskov.com  ID: 13506 Серебряная монета Земельный участок под застройку общей площад…
Цена по запросу
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 3 245 м²
I26354 Грмовчица, Пушча
€29,900
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Город Загреб, Хорватия
Площадь 3 344 м²
I26309 Американска
€167,200
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Земельные участки с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
Площадь 1 480 м²
I25597 Холякова улица
€370,000
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Земельные участки с bus в Город Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Город Загреб, Хорватия
Площадь 520 м²
I26172 Обрешка цеста
€35,999
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 966 м²
I26260 Савская улица, Орешье
€15,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 3 806 м²
I26259 Савская
€220,000
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 100 м²
www.biliskov.com  ID: 13382Салат, Центр Уникальный участок под застройку 1100 м2 в самом цен…
€1,10 млн
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 1 670 м²
www.biliskov.com  ID: 13324-1 Участок под застройку 1670,00 м2 в Ботинаке Продается участо…
€334,000
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Земельные участки с bus в Загреб, Хорватия
Земельные участки с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 811 м²
I25878 Шестинский Кралевец
€150,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 3 084 м²
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ 3084м2, ОРАНИС, ЗАГРЕБ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА Недвижимость распол…
€1,85 млн
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Земельные участки в Загреб, Хорватия
Земельные участки
Загреб, Хорватия
Площадь 30 103 м²
Новый Загреб Исток, Сараевска цеста, Каменарка, Якушевец Продается участок под застройку пр…
€4,97 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 650 м²
I25466 Zeverka
€200,000
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