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13 объектов найдено
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Дом 8 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Podstrazje, Хорватия
8
300 м²
Vis, Dračevo poje, сохранилась аутентичная деревня на возвышенном месте, 5 домов и бассейн, …
€1,45 млн
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Вилла 3 спальни
Podstrazje, Хорватия
3
3
180 м²
Цена по запросу
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Дом 7 комнат
Podstrazje, Хорватия
7
7
297 м²
€450,000
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Дом 9 комнат
Podstrazje, Хорватия
9
7
514 м²
Вис, роскошная вилла в исключительном месте, прямо у моря. С 514 м² красивого внутреннего п…
€5,00 млн
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Дом 2 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
2
80 м²
1
Романтическое аутентичное здание в самом сердце острова Вис, в Драчево Поле. Отдельный дом с…
€510,000
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Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
5
127 м²
2
Romantisches, Authentisches Gebäude im Herzen der Insel Vis, в Драчево поле. Freistehendes H…
€399,000
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Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Podstrazje, Хорватия
2
1
171 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€800,000
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Дом 3 комнаты
Podstrazje, Хорватия
3
139 м²
Вис, Комижа, Подхумле, каменный дом в ряд 67 м2 (цокольный этаж + первый этаж) на участке 10…
€465,000
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Дом 3 комнаты
Podstrazje, Хорватия
3
3
172 м²
Вис, современная роскошная вилла с бассейном и открытым видом на мореНедавно построенная вил…
€1,50 млн
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Дом 1 ванная с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Rogacic, Хорватия
1
51 м²
Vis, Draškovca, дом отдыха 38м2 с крытой террасой 25м2, на уникальной собственности с оливко…
€275,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Podstrazje, Хорватия
5
240 м²
2
I23536 Zagrebačka
€980,000
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Дом 3 комнаты с Spalni
Podstrazje, Хорватия
3
2
72 м²
Дом для продажи на ВисПервый этаж около 20м2 с террасой 20м2(состоит из спальни, гостиной и …
€260,000
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Дом 5 комнат с Spalni, под аренду
Podstrazje, Хорватия
5
4
252 м²
Парный дом в центре Виса, 50 м от моря, 150 м от паромного порта.Дом состоит из 4 этажей, об…
€499,000
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