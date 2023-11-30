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Земельные участки в Паг, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Паг, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Паг, Хорватия
Площадь 2 978 м²
Земля под застройку, 5 м до моря с открытым видом на море, 2978 м2, остров Паг Земля под зас…
€480,000
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Земельные участки в Паг, Хорватия
Земельные участки
Паг, Хорватия
Площадь 4 600 м²
Pag, Zrće Земельный участок для спортивных и рекреационных целей площадью 4600 м2 относител…
€1,52 млн
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