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Коммерческая недвижимость в Самобор, Хорватия

4 объекта найдено
Офис 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Офис 2 комнаты
Самобор, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
€219,999
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Самобор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Самобор, Хорватия
Площадь 200 м²
I26365 Гаева
€545,000
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Производство 20 комнат в Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
€5,70 млн
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Коммерческая 20 комнат в Самобор, Хорватия
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 190 м²
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
€1,05 млн
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