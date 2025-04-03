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Жильё в Opcina Zupa dubrovacka, Хорватия

1 объект найдено
Вилла в Srebreno, Хорватия
Вилла
Srebreno, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Спокойная и изысканная гавань, расположенная в самом сердце Жупы Дубровачки, всего в 800 мет…
$1,31 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Opcina Zupa dubrovacka, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов