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Жильё в Opcina Zadvarje, Хорватия

1 объект найдено
Дом с Ownership document в Zadvarje, Хорватия
Дом с Ownership document
Zadvarje, Хорватия
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Дом на ремонт 246 м2, Задварье возле Омиш Дом на ремонт 246 м2, расположенный у входа в Задв…
€400,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Zadvarje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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