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Жильё в община Врсар, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Врсар, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Врсар, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VRSAR - Modern apartment on the ground floor 500m from the sea It is located on a …
€199,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в община Врсар, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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