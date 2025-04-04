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Дома в Opcina Vojnic, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Mededak Utinjski, Хорватия
Дом 2 комнаты
Mededak Utinjski, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
I28503 Утинья
$53,141
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Дом 3 комнаты в Radonja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Radonja, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
I28121 Krivaja Vojnićka
$137,286
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Параметры недвижимости в Opcina Vojnic, Хорватия

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1111 голосов