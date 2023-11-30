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Дома в Opcina Visnjan, Хорватия

виллы
5
10 объектов найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Visnjan, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Višnjan, a picturesque Istrian town, whose beautiful old town fulfills everyone who steps in…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Zikovici, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Zikovici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
ISTRIA, VIŠNJAN - Ground floor with tavern, studio apartment and additional land In the su…
€700,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером в Visnjan, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
ISTRIA, VIŠNJAN - A stone beauty with a large garden and swimming pool Višnjan is a pictur…
€730,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Visnjan, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Visnjan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, VIŠNJAN - A stone villa with a view of the sea Višnjan is a picturesque and colorfu…
€1,39 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Visnjan, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Visnjan, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается красивая новая вилла с исключительным видом на природу и закат солнца, расположенн…
€1,15 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 5 спален в Visnjan, Хорватия
Вилла 5 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Вилла Aria, шедевр современной архитектуры, оборудована для прекрасного отдыха в одном из са…
€1,25 млн
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Дом 5 спален в Visnjan, Хорватия
Дом 5 спален
Visnjan, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Каменный дом с бассейном и летней кухней на просторном участке площадью 1000 м2 и 220 м2. По…
€650,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Visnjan, Хорватия
Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Visnjan, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Недвижимость с двумя домами полностью отремонтирована в 2020 году. Главный дом состоит из…
€650,000
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Вилла 8 комнат в Visnjan, Хорватия
Вилла 8 комнат
Visnjan, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
Истрия, Вишнян Две роскошно оформленные и оборудованные виллы с общей жилой площадью 850 м2…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Visnjan, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Visnjan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Красивая 4-комнатная вилла на продажу, с 3 спальнями, 4 ванные комнаты, 1 туалет, Я большая …
€1,21 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Visnjan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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