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Хорватия
Земельные участки
Opcina Vela Luka
Земельные участки в Opcina Vela Luka, Хорватия
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9 объектов найдено
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
981 м²
Korčula, Vela Luka, building plot of 981m2, which consists of two connected parcels of 490m2…
€88,000
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
10 756 м²
Вела Лука, сельскохозяйственные угодья площадью 10,756 м2, всего в 5 минутах езды от центра …
€161,340
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Земельные участки с подведенным электричеством
Vela Luka, Хорватия
645 м²
Строительный участок 1-го ряда к морю, Вела Лука В Вела-Луке, прямо у моря, есть участок общ…
€290,000
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
720 м²
Участок под застройку 150 м до моря, залив Градина, Вела Лука В бухте Градина, которая наход…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством
Vela Luka, Хорватия
592 м²
Земля 592 м2, Вела Лука, остров Корчула Земля 592 м2 расположена в Вела Лука на острове Корч…
€79,920
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Земельные участки с Fenced
Vela Luka, Хорватия
1 199 м²
Building land 1,268 m2, Vela Luka Building land of 1,268 m2, located in Vela Luka in the are…
€125,000
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 000 м²
Корчула - Вела Лука. Участок под застройку 1000 м2, до моря 70м. Участок правильной формы (…
€200,000
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 962 м²
Корчула, в 4,5 км от Вела Лука, участок под застройку в 1-м ряду площадью 1962 м2, окруженны…
€500,000
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
550 м²
KORCULA, VELA LUKA, участок под застройку 550м2 расположен вдоль дороги. Он расположен в тих…
€82,500
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