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Квартиры в Opcina Vela Luka, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка в Vela Luka, Хорватия
Квартира 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Vela Luka, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
€615,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Vela Luka, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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