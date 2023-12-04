Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Opcina Udbina

Земельные участки в Opcina Udbina, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Kurjak, Хорватия
Земельные участки
Kurjak, Хорватия
Площадь 212 000 м²
I26543 Курджак
€2,12 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти