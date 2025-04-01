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Земельные участки в Opcina Tinjan, Хорватия

4 объекта найдено
Участок земли в Тинян, Хорватия
Участок земли
Тинян, Хорватия
Площадь 5 669 м²
ISTRIA, TINJAN – Building plot for 6 houses In a small Istrian town known for its good prosc…
$659,038
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Участок земли в Тинян, Хорватия
Участок земли
Тинян, Хорватия
Площадь 800 м²
ISTRIA, TINJAN – Building plot with project The last building plot in the construction zone,…
$143,930
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Участок земли в Тинян, Хорватия
Участок земли
Тинян, Хорватия
Площадь 1 474 м²
ISTRIA, TINJAN – Building land for residential use In a small Istrian town known for its goo…
$138,394
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Участок земли в Тинян, Хорватия
Участок земли
Тинян, Хорватия
Площадь 1 764 м²
ISTRIA, TINJAN – Building land for residential use In a small Istrian town known for its goo…
$166,073
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