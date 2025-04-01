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Дома с террасой в Opcina Tinjan, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Тинян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Тинян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, TINJAN – Doppelganger with pool OPPORTUNITY For sale is a fully furnished house with…
$376,432
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Дом 3 комнаты в Тинян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Тинян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, TINJAN – Doppelganger with pool OPPORTUNITY For sale is a fully furnished house with…
$376,432
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тинян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Тинян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Istria, in a small village in the central part of central Istria, near the historic town of …
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Tinjan, Хорватия

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