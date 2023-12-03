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Дома в Opcina Tinjan, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Jakovici, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Jakovici, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, TINJAN - This wonderful Istrian stone property with two completely renovated stone h…
€1,25 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Тинян, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Тинян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, TINJAN - Istrian rustic house Today, Tinjan is an area that proudly preserves its …
€1,10 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Tinjan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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