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Виллы в община Светвинченат, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Svetvincenat, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Svetvincenat, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€369,000
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Вилла 5 комнат в Stokovci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Stokovci, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Истрия, Штоковцы Красивая роскошно обставленная вилла площадью 294,00 м2 жилой площади, на …
€650,000
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Параметры недвижимости в община Светвинченат, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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