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Realting.com
Хорватия
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община Светвинченат
Жильё в община Светвинченат, Хорватия
дома
14
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14 объектов найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Svetvincenat, Хорватия
8
4
2
€369,000
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Дом 2 спальни с кондиционером, с парковка
Bokordici, Хорватия
2
3
150 м²
2
ISTRIA, SVETVINČENAT - Romantic Istrian house The lovely Renaissance town of Svetvinčenat …
€364,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 28 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Butkovici, Хорватия
28
28
1 447 м²
1
ISTRIA, JURŠIĆI - A beautiful resort with six villas Juršići is a place in the southwest o…
€3,00 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
4
5
450 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Luxury villa with top quality equipment As if from a fairy tale, th…
€1,45 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Stokovci, Хорватия
4
3
220 м²
2
ISTRIA, SVETVINČENAT - Idyllic holiday home with swimming pool Not far from Svetvincenat, t…
€500,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
3
3
400 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Beautiful villa in a spacious garden Rich history and cultural heri…
€1,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
6
6
360 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Two villas in a great location Rich history and cultural heritage c…
€900,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
3
3
180 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Modern villa in a great location Rich history and cultural heritage …
€570,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
3
3
157 м²
ISTRIA, SVETVINČENT Newly built ground floor house in a quiet location! The Renaissance to…
€525,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Svetvincenat, Хорватия
3
2
159 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Stone villa with a view of the forest The lovely Renaissance town o…
€1,56 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Svetvincenat, Хорватия
4
2
145 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - Rural house with swimming pool As if from a fairy tale, the lovely R…
€440,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером
Svetvincenat, Хорватия
3
4
230 м²
ISTRIA, SVETVINČENAT - A stone villa with a swimming pool in a mine environment The Renais…
€1,30 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Butkovici, Хорватия
4
142 м²
2
Инвестиции в небесное окружение: Каменный дом для семейной жизни и туризма В Juršići, которы…
€449,000
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Вилла 5 комнат
Stokovci, Хорватия
5
5
294 м²
Истрия, Штоковцы Красивая роскошно обставленная вилла площадью 294,00 м2 жилой площади, на …
€650,000
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Параметры недвижимости в община Светвинченат, Хорватия
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