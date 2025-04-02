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Земельные участки в община Света-Неделья, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Lazarici, Хорватия
Участок земли
Lazarici, Хорватия
Площадь 1 517 м²
Истрия, недалеко от Лабина, в небольшой деревне, всего в 10 км от города Лабин, продается уч…
$94,108
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