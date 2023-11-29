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Виллы в Opcina Sutivan, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни
Sutivan, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
€1,75 млн
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Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается красивая просторная вилла, расположенная в небольшом и тихом прибрежном городке на…
€1,30 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni, с патио в Sutivan, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni, с патио
Sutivan, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Расположение: Милна, остров Брач Построен: 2021 Внутреннее пространство: 375м2 Размер участк…
€1,28 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

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с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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