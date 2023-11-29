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Отели в Opcina Sutivan, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
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