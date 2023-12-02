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Земельные участки в Opcina Ston, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
Площадь 4 500 м²
Затон Доли - округ Дубровник Сельскохозяйственные угодья ок. 4500м2, недалеко от Стона. Земл…
€225,000
в месяц
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