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Дома с террасой в Opcina Ston, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Стон, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стон, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Attractive renovated business-tourist building, center of Ston The indigenous terraced house…
$658,064
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Параметры недвижимости в Opcina Ston, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов