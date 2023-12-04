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Квартиры в Opcina Solta, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document в Stomorska, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document
Stomorska, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 2/2
Недавно отремонтированная квартира в Стоморске, остров Шолта В здании, законченном в 2020 го…
€290,000
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Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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