Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Selca
  5. Виллы

Виллы в Opcina Selca, Хорватия

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Povlja, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Povlja, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается роскошная двухэтажная вилла площадью 576 м2, расположенная на вершине холма всего …
€3,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 комнат в Selca, Хорватия
Вилла 5 комнат
Selca, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Вилла 576м2 на участке 3600м2 с двумя гаражами и домом для персонала, расположена на северо-…
€3,80 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат с Spalni в Selca, Хорватия
Вилла 6 комнат с Spalni
Selca, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 763 м²
Брач - Пучиска. Мы продаем роскошную виллу в первом ряду от моря, расположенную в глубокой б…
€1,50 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти