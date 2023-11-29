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Коммерческая недвижимость в Opcina Rogoznica, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Коммерческая 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
€1,30 млн
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Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 18
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
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