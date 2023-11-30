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Земельные участки в Opcina Primosten, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается строительный участок 7000 м2 в пртигороде Примоштена, поселке Везац, в 2 км от мор…
€770,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается земельный участок 4000 м2 с прекрасным панорамным видом, расположенный в тихом мес…
€320,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Primosten, Хорватия
Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается участок под застройку, площадью 1400 м2, расположенный недалеко от Примоштена, все…
€560,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Realting.com
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