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Коммерческая недвижимость в Opcina Preko, Хорватия

2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ в Opcina Preko, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ, УГЛЯН ХОРВАТИЯ
Opcina Preko, Хорватия
Площадь 4 419 м²
Продаётся земля под застройку с проектом под строительство отеля в Преко, Углян. Получено…
€9,90 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
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ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ в Sutomiscica, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ
Sutomiscica, Хорватия
Комнаты 30
Площадь 1 230 м²
Количество этажей 3
Идеальное инвестиционное предложение - уникальный отель в живописном Угляне, Хорватия. Пр…
€1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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