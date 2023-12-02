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Земельные участки в Opcina Postira, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Postira, Хорватия
Земельные участки
Postira, Хорватия
Площадь 5 350 м²
Постира, остров Брач, сельскохозяйственная земля 5.350 м2. Оливковая роща полностью засажен…
€150,000
в месяц
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Земельные участки в Postira, Хорватия
Земельные участки
Postira, Хорватия
Продается участок под застройку, площадью 2700 м2, расположенный в приморском городке Постир…
€550,000
в месяц
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