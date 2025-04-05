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Земельные участки в Opcina Policnik, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Poljica Brig, Хорватия
Участок земли
Poljica Brig, Хорватия
Площадь 1 642 м²
Building land with a surface area of 1,642 m² is located in the peaceful village of Poljica …
$163,859
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