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Земельные участки в Opcina Podgora, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Zivogosce, Хорватия
Участок земли
Zivogosce, Хорватия
Площадь 3 102 м²
Land (M1), 200 m from the sea, unobstructed view, 3,102 m2, Živogošće The mixed-use building…
$477,183
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