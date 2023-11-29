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Виллы в Opcina Orebic, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Viganj, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
€2,78 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni в Podgorje, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Podgorje, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Расположение: Оребич Всего внутри: 480м2 Участок: 1720м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Гостин…
€1,95 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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